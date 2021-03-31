台積電600元關站不上 原來外資今年來倒貨逾53萬張

台股位居歷史高檔區，但這次台積電（2330）不僅未領漲，反倒是從牛年開紅盤日以來往下走低，陷入貼息窘境，近日多次在600元關前徘徊，卻是無法有效站上，統計今年來外資賣超個股發現，原來權王遭外資倒貨高達53萬2,312張，外資的持續賣超，壓抑股價的表現。

台股農曆年後一度衝上16,579.17點，寫下歷史新高，隨後受到美股科技股下跌的影響，指數一度滑落至16,000點之下，近期則是頻創收盤新高，今（31）日收在16,431.13點，統計今年來指數上漲1,698.6點，漲幅11.52%。

今年來外資賣超台股3,187.38億元，投信買超290.1億元，自營商賣超190.7億元；外資自金融股、權值股等提款，統計今年來外資賣超前十大個股依序是台積電、聯電（2303）、玉山金（2884）、台泥（1101）、和碩（4938）、長榮（2603）、新光金（2888）、佳格（1227）、合庫金（5880）、兆豐金（2886）等。

晶圓代工雙雄台積電及聯電高居外資今年來賣超前兩名，合計遭外資賣超106萬171張，賣超台積電高達53萬2,312張，居外資賣超冠軍，其次是聯電遭外資賣超52萬7,859張；賣超逾12萬張到23萬張的則有玉山金等5檔。

台積電股價從去年來往上飆漲，曾在1月21日盤中寫下679元歷史天價，農曆年後開紅盤首日以663元收盤，但之後卻是往下走跌，除息以來仍陷於貼息的窘境，除了因為美國10年期公債上漲的影響之外，外資持續的賣超壓力也對股價造成壓力。

台積電在前一波失守季線後一度探低至571元，其後反彈再往600元叩關，今日收在587元，下跌10元，跌幅1.67%，再失守5日線，且跌破590元，可能是受台積電董事長劉德音示警28奈米恐有重複下單情況的影響，他認為在不確定因素增加下，成熟製程例如28奈米看似供不應求，但是實際上，全球產能仍大於需求。