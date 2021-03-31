外資提款 晶圓代工、面板難逃外資倒貨

台股今（31）日開低走低收在16,431.13點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超165.28億元，提款主力鎖定電子族群，包括晶圓代工、面板雙虎、鴻海（2317）等都名列外資賣超前十大個股，賣超聯電（2303）29,935張最高，買超最高股則是新光金（2888）。

台股今日因台積電（2330）、鴻海、聯電、聯發科（2454）等股齊跌，加重大盤跌勢，盤面上以傳產族群表現較抗跌，終場收16,431.13點作收，下跌123.77點，三大法人賣超180.49億元，其中外資賣超165.28億元，投信買超2.24億元，自營商賣超（合計）17.44億元。

統計外資今日賣超前十大依序是聯電、英業達（2356）、群創（3481）、元大滬深300正2（00637L）、友達（2409）、仁寶（2324）、鴻海、台積電、緯創（3231）、光磊（2340）等；晶圓雙雄，面板雙虎都是外資提款標的。

外資今日賣超個股冠軍為聯電，單日遭外資賣超29,935張，賣超亞軍則是英業達，外資賣超25,856張，賣超第三大個股為群創，外資賣超19,341張；鴻海遭外資賣超10,209張，台積電遭外資賣超10,094張。

聯電今日收在50.2元，下跌0.4元，跌幅0.79%，居外資今日賣超最大股，投信買超984張，連八買，自營商買超4,406張，連二買；台積電收在587元，下跌10元，跌幅1.67%，外資連二賣，投信賣超285張，自營商買超421張，三大法人賣超9.958張。

鴻海今日收在124元，下跌5.5元，跌幅4.24%，外資賣超10,209張，終止在法說會前連續3天的買超，投信賣超557張，自營商賣超6,011張，合計三大法人賣超16,777張。

外資今日買超前十大依序是新光金、長榮（2603）、開發金（2883）、中信金（2891）、陽明（2609）、長榮航（2618）、佳世達（2352）、彩晶（6116）、遠東新（1402）、旺宏（2337）等；買超前十大個股中金融股及航運股各有3家，外資買超冠軍為新光金，單日買超30,612張，其次是買超長榮28,592張，買超第三大個股為開發金，買超26,543張。

群益長安基金經理人王耀龍表示，美國十年期公債殖利率上升過快，市場會因此對股票市場評價下修，近期已經從美股看到跡象，資金由高本益比的趨勢成長股轉進低基期的價值循環股，不過市場資金並無明顯退場，只是，持股結構的方向改變。

王耀龍認為，雖然台股指數位階已高，不過短期並無轉空疑慮，但須留意漲多族群高檔震盪及獲利了結賣壓，資金可能流入低基期原物料及景氣循環股，大型傳產及金融股可望隨總體經濟復甦而有所表現，台股指數仍有高點可期。

在類股布局上，在預期美國即將推出新的基礎建設，原物料族群有機會表現，加上油價持續上漲，塑化類股開始補漲行情，景氣回升也有利於景氣循環股走強，包括原物料、金融、營建、面板、記憶體可留意，除此之外，中長期成長性佳的先進製程、IC設計、車用電子、5G相關等可持續關注。