品浩：台灣投資人對投資組合的樂觀度高於其他市場

品浩（PIMCO）今天發表投資人報告，結果發現台灣投資人對其投資組合的樂觀程度高於其他市場，此外，國內投資人對投資報酬成長前景的看法無性別之分，男性與女性投資人各有93％預期投資報酬將在未來12個月成長。

品浩在去年12月進行第二次的季度投資人調查，範圍涵蓋台灣、澳洲、香港、新加坡、與日本市場，受訪者共2500位流動性資產至少10萬美元的投資人，藉此評估市況面臨考驗之際的投資氣氛。調查顯示，投資人看好總體經濟前景，對個人投資的樂觀程度比上次調查高。

調查發現，認為疫情可能帶來正面及負面影響的投資人比重分別為37％與38％，台灣投資人對其投資組合的樂觀程度高於其他市場，去年第4季也看好投資組合的前景。投資氣氛指標達＋92 （指標以未來3個月為展望期，將預期成長的人數百分比減去預期萎縮的人數百分比），與去年第3季的＋91相當。預期報酬極高成長（逾10％）、高成長（逾5％）與小幅成長（0％－5％）的比重無顯著變動。

此外，台灣投資人對總經態勢的觀點更加樂觀，投資人對於國內經濟的看法，投資氣氛指標從去年第3季的＋22增至第4季的＋45；也進一步看好亞太地區與全球經濟，指標成長幅度更大。

個人財務方面，亞太地區有超過70％的受訪者擔心整體或長期的財務議題，例如工作保障與退休儲蓄，擔心程度甚至高於2020年中爆發第一波疫情的時候，只有約四分之一的受訪者表示比6個月前不擔心。反觀台灣，受訪者對個人財務的擔心程度也略低於亞太地區平均。

根據調查，台灣投資人對投資報酬成長前景的看法無性別之分，男性與女性投資人各有93％預期投資報酬將在未來12個月成長。然而，男性受訪者預期報酬高成長（5－10％）或極高成長（逾10％）的比重較高，女性受訪者預期報酬小幅成長（0%－5％）的比重較高。

此外，台灣青壯年投資人在做投資決定時，更願意信任個人經驗與投資歷史，比重比中壯年投資人高出18個百分點。對比年齡層介於45－65歲的中壯年投資人，青壯年投資人的投資經驗可能相對較少 ，因此應留意避免出現過度自信偏誤。