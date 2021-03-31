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台股收跌123點 三大法人賣超180.49億

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台股今（31）日開低走低，台積電（2330）領跌，鴻海（2317）、聯電（2303）、聯發科（2454）等齊跌，盤面上以傳產族群表現較抗跌，終場以16,431.13點作收，下跌123.77點，成交量3,328.84億元；三大法人賣超180.49億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超165.28億元，投信買超2.24億元，自營商賣超（合計）17.44億元，其中自營商（自行買賣）買超4.19億元，自營商（避險）賣超21.64億元。

台股今日以16,529.23點開出，最低下滑至16,427.2點，受清明節連假，季及月底結帳影響，尾盤再下跌，終場收在16,431.13點，跌幅0.75%，月線連六紅，本月指數上漲477.33點，漲幅2.9%。

自營商 台股

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