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元大台股投資型保單銷售引關注　金管會查有無不當勸誘

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導

元大台股投資型保單上週才上市就爭議不斷，不只因主打「存股概念」被金管會要求文宣下架，如今又爆出疑似有業務員或理專勸誘客戶解基金買這張保單。金管會表示，已著手進行了解，會去查業務員或理專是否有不當勸誘。

元大人壽上周宣布，推出國內首張以投資台股基金為主的投資型保單，並主打「存股概念」，上市一周銷售已逾145億元，預估本周會賣達200億元。

但這張保單主打「存股」，在宣傳時也特別提到適合退休族群，吸引不少年紀較大的投資人搶買，遭金管會盯上，要求元大把所有文宣撤下。

金管會主委黃天牧表示，投資型保單主要是連結基金，而不是連結個股，零股交易可以說是存股概念，但如果是投資型保單，不適合以存股作為概念。

保險局局長施瓊華表示，元大以存股為概念，主要是認為連結這張投資型保單的基金是投資台股，可是投資型保單是連結到台股基金，台股基金本身就只是一個基金而已，投資人不是直接投資台股的個股，「存股概念」會誤導消費者，已要求元大把所有文宣都下架。

這張保單上市一周就熱賣近200億，已觸發保險局警鈴。保險局表示，投資型保單的投資風險是保戶自負，但保險局仍會去看整個銷售狀況來做決定，這張保單目前詳細商品資料還未送保險局，因為投資型保單屬備查制，依規定是15天內送件備查，目前元大人壽的商品資料還未送金管會，資料還未收集完整，會再來了解。

近期也傳出有業務員或理專，鼓吹70、80歲老人家，贖回原有的基金後去買這張投資型保單，甚至傳出因保險局有規定販售高齡者投資型保單要錄音或錄影，理專或業務員在保戶簽約時才「補錄音」。

施瓊華表示，正在著手進行了解，之前保險局是嚴管不當勸誘客戶貸款買保單，現在則是解基金，重點是理專或業務員有沒有跟客戶講清楚，這張投資型保單的屬性、投資風險，與KYC有沒有做好，尤其通路要清楚知道保戶的資金來源，是否有向客戶說明贖回基金後可能蒙受損失，這些才是最重要的，關鍵會去查業務員或理專有沒有不當勸誘。

據悉，這張保單3月22日才上市，但元大1月就發動旗下通路行銷。施瓊華表示，如果3月22日開賣，但事先就開始銷售，就違反「銷售前程序作業準則」，最高可開罰600萬元，並可搭配保險法149條，限制其營業或資金運用範圍，或令其停售保險商品等。

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