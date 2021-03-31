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台積電領跌 台股跌123點收16,431點
美股走跌、美期電子盤也壓在盤下，導致亞洲主要股市今（31）日全盤皆墨，台股受到連續假期效應、月及季底結帳影響，加權指數跌勢擴大，尾盤再下壓20點，終場下跌123.77點，收在16,431.13點，成交量達3,328.84億元；不過，月線連六紅，上漲2.9%或477.33點。
盤面上，傳產族群接棒演出，今日表現較強勢，由台泥（1101）、台塑（1301）、中鋼（2002）等領漲；而在電子股方面，權值股台積電（2330）尾盤再遇買單調節，下跌10元，收在587元，跌破5日均線，聯發科（2454）、聯電（2303）、鴻海（2317）、大立光（3008）等也紛紛以下跌作收。
此外，中小型股持續表現亮眼，在買單推升下，櫃買指數仍上漲0.13點，收在206.29點，續創2007年8月15日以來新高。
展望後市，凱基投顧董事長朱晏民指出，美國十年期公債殖利率攀升反映景氣從谷底翻揚，股市的短線修正而非轉空，看好第2季開始對於股市的影響將漸漸鈍化，加上美國疫苗的陸續施打、企業獲利持續上修，短線台股將脫離盤整格局，台股今年挑戰17,500點方向不變。
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