台股萬六高不高？ 多空論戰激烈

台股持續朝歷史新高挺進，大盤指數超過16,000點到底高不高？還可不可以買？台股有沒有泡沫？何時會破？都是投資人最關心的問題，市場上也是多空看法都有；谷月涵示警的確有泡沫；金管會主委黃天牧則說「萬六是高了一點」，但「高還會不會再高？沒有人敢說」；財信傳媒董事長謝金河認為做好功課還是有值得長期投資的公司；投信投顧公會理事長張錫看好台股還會再高。

台股牛年來持續往上走高，一度衝達16,579.17點，寫下歷史新高，雖也曾回檔下滑至15,636點，但近期再衝上萬六，且持續刷新收盤新高；隨著大盤指數拉升至歷史高檔區，市場上多空論戰再起，尤其是權王台積電（2330）跌破600元及季線，也讓不少投資人更加謹慎。

有「台灣先生」封號的寬量國際策略長谷月涵在先前曾釋出看好台股上看20,000點，但昨日則是示警台股的確存有泡沫，至於會不會破則是另外一回事，提醒投資人在台股進入投機市場後要小心，「相信大家都很聰明，會跑得快」。

谷月涵表示，對台股仍然看好，也有可能挑戰20,000點，但重點是在何時會達到？他認為，新台幣對美元仍有機會往上走，市場資金多且流向股市，以目前貨幣供給情況評估，台股不會太差，仍相當看好。

黃天牧面對台股泡沫的說法則是表示，台股指數上萬六，相對來說是高月一點，但高還會不會再高？沒有人敢說，他認為，民眾要留意風險，但是每個人對投機或是投資的看法不同，如同股市在任何的時點都有人進出場，每個人選股不同，風險也要由自己來判斷。

黃天牧強調，台股萬六高不高？會不會再高？金管會主管機關不適合對指數進行預測；台股上市櫃公司去年財報將公布，投資人可以先看去年的財報表現，加上2月營收年增25%的情況，來判斷台股到底有沒有基本面，另外，資金面部分，他表示，北歐央行持續貨幣寬鬆政策，應該還會有資金行情。

謝金河針對谷月涵的台股泡沫說則是在臉書發文回應表示「個人對股市多空的看法是勿意、勿必、勿我，深入了解基本面及市場的變化」，他認為，台股股價合理，值得長期投資的公司仍很多，每一家公司都有不同的劇本，值得大家仔細品嚐。

謝金河表示，「市場上每天都會有起起落落，這是必然存在的投資風險，千萬不要一句話就概括市場的全部」；「最近國泰金控（2882）投資長程淑芬說未來台股要賺的是努力作功課的投資財，這個話說得好！」。

投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫則是在台股農曆年後跌破萬六時曾表示，台股今年高點上看17,000～18,000點，且看好台積電可望帶領台股衝關，今年股價「一定過700元，上看800元」。

張錫對台股長線看多看法不變，16,000點不是台股的天險，大盤指數在急攻時適度拉回整理不是壞事，未來上攻則是要有基本面的支撐，等待年報、季報結算出爐，資金行情尚未熄火。