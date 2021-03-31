快訊

比改名鮭魚更好康！縣市補助從出生顧到老 快遷戶口拿好拿滿

論文門／蔡英文博士論文是真是假？彭文正這個訴訟還沒輸！

從台積電前景，看被「錯殺」的科技股股價，何時回神？

聯合新聞網 / 老馬／商周.com專欄作家
台積電旗幟與聯電大樓外觀。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台積電旗幟與聯電大樓外觀。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

摘要

1. 英特爾宣布斥資200億蓋廠，導致台積電股價遇上亂流，但股市老手認為，不論從技術能力或客戶基礎上看，英特爾都不是台積電對手，若台積電股價低於600，就值得進場長線持有。

2. 四月為財報旺季、五月為報稅季，科技股雖長線看好，但短期股價仍會受大環境影響，股市老手建議投資人預留現金觀望較妥當。

國內外股市走到今天，開始不斷出現意料之外的事情，不過如果投資時間夠長久，就會知道這些「意料之外」原本就會發生。

在金融投資領域，本身存在不確定的狀況，就是一件很確定的事情。假如你已習以為常，就不會每次出現突如而來的利多或利空消息，而興奮或恐慌，導致每每做出錯誤的判斷。

如同我們在人生的路途上，常常會在關鍵時點被迫必須做出抉擇，這個決定又往往會影響到之後發生的事，一環扣一環，投資更是如此！「千金難買早知道」一直是不變的真理，我們就先來看看上周市場關注的焦點。

英特爾想要在2024年之前，在美國斥資200億美元蓋兩座晶圓廠。許多人想當然爾，台積電未來可能遇到強勁對手，而下修獲利或目標價。但從基本面看，無論技術或客戶，皆是台積電目前強大的優勢，且已經築起的障礙高牆，很難撼動了！加上英特爾身兼兩種角色，和客戶是競爭又合作，以及技術落後太多，試想，有哪一家高科技企業會想在英特爾處下單？頂多是低階製程、及給政府面子罷了，根本沒有誘因。

加上過了好幾年之後，台積電的技術檔次不知道又跑了幾個世代，預料英特爾將永遠只看到台積電的車尾燈。所以我大膽地認為，600元以下的台積電仍具長線投資價值，無庸置疑。

接下來，看看現階段的投資情勢演變。

4月上旬，美國企業將陸續發布財報及展望，這陣子股價明顯走弱的科技股，極有機會在4月份獲得平反，反而一些傳產原物料股、或是疫後重建恢復概念股，可能會回檔，道瓊工業股價指數將高檔震盪。

至於台股方面，上旬公布的營收數據應該不錯，有助於股價再走一波，但是接下來的財報旺季，還有5月份繳稅季節，可能會讓行情步入整理而無法有起色，這是我目前的看法。我會建議，4月上旬可能要尋找短暫出脫股票的賣點，而非一味買進，提醒各位留意。雖然屆時美國的經濟數據亮麗，但是隨著美元指數持續反彈，全球資金有可能從部分新興市場抽離，造成股匯市受到衝擊，這是必須要提防的。

所以，現階段「防禦概念股」可能會在4、5月獲得部分保守型買盤青睞，近日許多配現金股利的公司股價表現突出，也是有邏輯可循，最根本的原因還是在於，目前全球游資充沛，鈔票沒有去處，所以只要投資報酬率（或是現金殖利率）不會太低，都可望獲得買盤進駐——國內外皆如此，這也是這一波台灣房市、股市連袂走揚的關鍵。

全球疫情受到控制，民生消費將爆衝的效果已經展現了，然而相關企業的股價也因先行表現而開始拉回整理，基本上接下來科技股有機會反彈，但是氣勢上可能先別有太樂觀的預期，建議短打或是找時機慢慢降低持股，預留現金比較穏當。

【延伸閱讀】


英特爾復活了？金融時報：台積電的3奈米晶圓廠，才是「宇宙中心」
持續看好前景！台積電高層2月再增持自家股票，近2年共加碼278張
旅遊該不該帶伴手禮給同事？多做一個動作差很多
2019年醫院財報出爐 林口長庚連4年居冠 整體結餘72.22億

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

台積電 科技股 台股 疫情 英特爾 晶圓

延伸閱讀

過度依賴台灣半導體，全球警戒中？從4個國際大事看各國態度

美債殖利率風暴未歇！大咖：抱好這12檔穩健股

上市櫃公司陸續公布股利政策，為什麼股市大咖不建議參加除權息？

相關新聞

權值電子股熄火 台股跌25點開在16,529點

美股弱勢震盪，四大指數收盤全數下跌，使今（31）日台股開盤下跌25.67點，開在16,529.23點，權值股部分，台積電...

台積電尚未填息 孫又文：有信心就沒問題

台積電（2330）前企業訊息處資深處長暨代理發言人孫又文在從該公司退休一年多之後，獲黃育仁陣營提名為東元（1504）獨立...

台股16500點震盪 留意美股與融資水位

美股道瓊工業指數下跌104.41點，法人認為，台股在16500點附近震盪，仍須看美股臉色，但長線趨勢並未有太大改變

台股一定泡沫化？ 謝金河這麼解讀

寬量國際策略長的谷月涵昨天出席北威論壇，他說，對台股仍相當看好，至於股市會不會泡沫，他則提醒在股票市場還是要很小心，笑稱...

台股再創高 三個大亮點

台股昨（30）日開高走高，收盤點位創歷史新高，表現相對強勢。盤面上，有三大亮點吸睛，除加權指數收盤價創歷史新高、上市櫃市...

外資回心轉意買台股 還有哪類股為投資新亮點？

萬寶投顧陳子榕指出，台股週一(3/29)打了漂亮的一仗。在台積電(2331-TW)領軍衝鋒下，台股指數盤中大漲逾200點，逐步逼近台股歷史高點，終場收漲170.09點，漲幅1.04％，並留下一個多方缺口，遠勝於其他亞洲股市表現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。