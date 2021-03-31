從台積電前景，看被「錯殺」的科技股股價，何時回神？

摘要 1. 英特爾宣布斥資200億蓋廠，導致台積電股價遇上亂流，但股市老手認為，不論從技術能力或客戶基礎上看，英特爾都不是台積電對手，若台積電股價低於600，就值得進場長線持有。 2. 四月為財報旺季、五月為報稅季，科技股雖長線看好，但短期股價仍會受大環境影響，股市老手建議投資人預留現金觀望較妥當。

國內外股市走到今天，開始不斷出現意料之外的事情，不過如果投資時間夠長久，就會知道這些「意料之外」原本就會發生。

在金融投資領域，本身存在不確定的狀況，就是一件很確定的事情。假如你已習以為常，就不會每次出現突如而來的利多或利空消息，而興奮或恐慌，導致每每做出錯誤的判斷。

如同我們在人生的路途上，常常會在關鍵時點被迫必須做出抉擇，這個決定又往往會影響到之後發生的事，一環扣一環，投資更是如此！「千金難買早知道」一直是不變的真理，我們就先來看看上周市場關注的焦點。

英特爾想要在2024年之前，在美國斥資200億美元蓋兩座晶圓廠。許多人想當然爾，台積電未來可能遇到強勁對手，而下修獲利或目標價。但從基本面看，無論技術或客戶，皆是台積電目前強大的優勢，且已經築起的障礙高牆，很難撼動了！加上英特爾身兼兩種角色，和客戶是競爭又合作，以及技術落後太多，試想，有哪一家高科技企業會想在英特爾處下單？頂多是低階製程、及給政府面子罷了，根本沒有誘因。

加上過了好幾年之後，台積電的技術檔次不知道又跑了幾個世代，預料英特爾將永遠只看到台積電的車尾燈。所以我大膽地認為，600元以下的台積電仍具長線投資價值，無庸置疑。

接下來，看看現階段的投資情勢演變。

4月上旬，美國企業將陸續發布財報及展望，這陣子股價明顯走弱的科技股，極有機會在4月份獲得平反，反而一些傳產原物料股、或是疫後重建恢復概念股，可能會回檔，道瓊工業股價指數將高檔震盪。

至於台股方面，上旬公布的營收數據應該不錯，有助於股價再走一波，但是接下來的財報旺季，還有5月份繳稅季節，可能會讓行情步入整理而無法有起色，這是我目前的看法。我會建議，4月上旬可能要尋找短暫出脫股票的賣點，而非一味買進，提醒各位留意。雖然屆時美國的經濟數據亮麗，但是隨著美元指數持續反彈，全球資金有可能從部分新興市場抽離，造成股匯市受到衝擊，這是必須要提防的。

所以，現階段「防禦概念股」可能會在4、5月獲得部分保守型買盤青睞，近日許多配現金股利的公司股價表現突出，也是有邏輯可循，最根本的原因還是在於，目前全球游資充沛，鈔票沒有去處，所以只要投資報酬率（或是現金殖利率）不會太低，都可望獲得買盤進駐——國內外皆如此，這也是這一波台灣房市、股市連袂走揚的關鍵。

全球疫情受到控制，民生消費將爆衝的效果已經展現了，然而相關企業的股價也因先行表現而開始拉回整理，基本上接下來科技股有機會反彈，但是氣勢上可能先別有太樂觀的預期，建議短打或是找時機慢慢降低持股，預留現金比較穏當。

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