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台股一定泡沫化？ 謝金河：值得長期投資的公司仍很多

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河今（31）日回應谷月涵的台股絕對是泡沫股市的說法，強調「對股市多空的看法是勿意、勿必、勿我，深入了解基本面及市場的變化」，他認為，台股股價合理，值得長期投資的公司仍很多，每一家公司都有不同的劇本，值得大家仔細品嚐。

謝金河表示，「市場上每天都會有起起落落，這是必然存在的投資風險，千萬不要一句話就概括市場的全部」；「最近國泰金控（2882）投資長程淑芬說未來台股要賺的是努力作功課的投資財，這個話說得好！」。

謝金河今日以「台股一定泡沫化？」為題在臉書發文，他指出，好朋友谷月涵參加劉憶如的北威論壇，說出：台股絕對是泡沫股市，大家一定要跑得快！結果引來熱烈討論，「很多人在Line上面問我，這是真的？我想我來回應一下！」。

謝金河解釋，從去年以來，市場上的崩潰說，一直都沒有停過，最具代表的是價值投資大師Jeremy Granham寫了一篇文章：等待最後一支舞！預測史詩級的泡沫將來臨！華爾街狼王Carl Ivan也說：沒有人能知道大修正何時發生？但最後一定躲不過痛苦的調整；另外，末日博士魯比尼、商品大師吉姆．羅傑斯，早在半年前就預測股市一定會崩潰。

謝金河指出，台股從8,523點大漲到16,579點，漲幅不可說不大，先天下之憂而憂的泰公，去年7月就說台股一定會崩盤，現在谷月涵也告訴大家快逃！其實股市一直都有看多，看空的兩極看法，像國泰投信的張錫對台股信心最堅定，前不久，台股回檔修正至15,600點左右，他說跌得差不多了！

謝金河強調，「我對股市多空的看法是勿意、勿必、勿我，深入了解基本面及市場的變化」，他說，「年報公布的最後期限，是投資人最應該努力作功課的日子，也是投資人對上市櫃公司全面體檢的好時機」。

他表示，去年台股基本面的好，有點令人吃驚！2019年全體上市上櫃公司營收35.04兆元，淨利1.99兆元，去年全體上市上櫃公司營收35.46兆元，累計前三季淨利1.69兆元；謝金河預估，去年第4季獲利可能超過8,000億元，全年超過2.5兆元，年增至少25%，可能是全球最耀眼的盈餘成長市場。

謝金河說，其中很多公司業績出現巨大變化，像面板的友達（2409）2018年第4季虧損88.28億元，去年第4季賺84.35億元，群創（3481）從虧損68.59億元變成大賺101.43億元；很多產業都驚爆好成績，台泥（1101）EPS4.18元，配3.5元現金，殖利率逾7%；嘉泥（1103）EPS2.74元，配1.4元現金；塑化的台達化（1309）EPS5.58元，股價43元；廣達（2382）全年大賺253億元，EPS6.57元，配5.2元現金，是廣達史上最佳成績。

去年筆電大廠大豐收，華碩（2357）EPS35.76元，配26元現金；仁寶（2324）EPS2.15元，配1.6元；緯創（3231）、英業達（2356）、到代工的和碩（4938），甚至昨天法說的鴻海（2317）淨利1,017.94億元，EPS7.34元，也不差。

謝金河進一步分析，如果對台股沒有信心，看看去年一整年沒有漲的金融股，富邦金（2881）去年自結全年稅前盈利1,039億元，每股盈利逾9元；國泰金EPS5.07元，股價48元，大多數金融股本益比10倍以下，殖利率超過5%，沒有漲的金融股不太會崩潰；例如聯邦銀行（2838），去年EPS0.75元，配現金0.63元，股價10.9元，有閒錢的人買來擺著，殖利率5.78%，「甚至從銀行借錢來賺息差也很划算」。

謝金河強調，每年這個時候，都很專注每一家企業的年報，也許很多投機的生技股、或高價的IC設計公司已經吹出很大的泡沫，但台股股價合理，值得長期投資的公司仍很多，每一家公司都有不同的劇本，值得大家仔細品嚐！

PS4 台股 謝金河

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