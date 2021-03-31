外資續挺鴻海 花旗目標價喊上175元天價

鴻海（2317）去年財報不如預期，外資法人持續唱多，新一輪包括摩根士丹利、滙豐、野村三家外資全數喊「BUY」，大和資本、花旗環球更分別升上150元、175元，花旗的175元並超越摩根士丹利的168元目標價，刷新外資圈對鴻海最高的股價預測。

另花旗同步調高對鴻海的「樂觀情境目標價」、來到220元，緊追摩根士丹利樂觀情境喊上235元。

但受上一季獲利不佳衝擊，鴻海31日跳空開低，跌幅一度高達3%，隨後買盤進場收斂跌幅到2%。

花旗指出，鴻海去年第4季獲利不如預期，但第1季展望和預期相當，且在數位轉型有成，鴻海看好今年達陣7%毛利率，電動車效益提前自2022-2023年發酵。MIH平台已吸引超過1,300個夥伴進駐，透過Fisker等強而有力的夥伴布局全球電動車市場，未來潛能可期。

看好鴻海電動車發展更快展現效益，花旗上調2022年獲利預測6%，每股純益（EPS）達11.68元，本益比同步拉升到15倍，目標價上修到175元。