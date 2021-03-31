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台股投機泡沫？黃天牧：萬六是高了一點

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
金管會主委黃天牧 記者杜建重／攝影
金管會主委黃天牧 記者杜建重／攝影

素有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長的谷月涵在一場座談會上談到他對台股仍看好，但台股已進入投機階段，投資人必要時要聰明跑得快。金管會主委黃天牧今（31）日上午赴立法院答詢前接受媒體訪問時表示，「是投機是投資？每個人看法不一樣」，每個人選股不同，但他也說「萬六點相對來說是高了一點」，但是高還會不會再高，沒有人敢說。任何時點都有人要進場，也有人要退場。

黃天牧說，過二天去年整體上市櫃公司的財報將會公布，同時觀察上市櫃公司2月營收較去年同期成長25%左右，他說最重要是看基本面，建議投資人先看2020年財報表現。至於資金面，黃天牧認為北歐央行持續貨幣寬鬆政策，應該還是會有資金行情。

至於「是投機是投資每個人看法不一樣」建議投資人大家自己注意風險，是不是有風險要看每個人判斷，因為每個人的選股不同，整個趨勢來說，台股指數到萬六點相對來說是高了一點，但是高還會不會再高」沒有人敢說，金管會主管機關也不宜對任何指數做預測，強調股市投資人若看去年財報，就可確定台股有沒有基本面。至於是不是該台股基金或採定期定額方式買進台股？黃天牧說，投資人要自己判斷，任何時點都有人要進場，也有人要退場，他認為眼觀四面、耳聽八方，自己善於選股，注意風險。

全球通膨議題熱議，寬量國際策略長的谷月涵表示，對台股仍相當看好，至於股市會不會泡沫，他則提醒在股票市場還是要很小心，笑稱「相信大家都很聰明，會跑得快，」谷月涵分析，台股泡沫確實存在，會不會破是另一回事；台股短期還是往上走，只是會有段時間積極下修；他也提醒，投資人要聰明、勿跟風，必要時要跑得快以免受傷。

台股指數 黃天牧

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