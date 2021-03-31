權值電子股熄火 台股跌25點開在16,529點

美股弱勢震盪，四大指數收盤全數下跌，使今（31）日台股開盤下跌25.67點，開在16,529.23點，權值股部分，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等紛紛壓在盤下，傳產及金融類股則表現撐盤。

在國際股市方面，由於疫苗施打展望樂觀，且市場等待拜登公布基建與稅改細節，壓抑FAANG與微軟等科技巨頭普遍下跌，拖累四大指數表現弱勢。不過，受惠綠能基建案即將出爐，如：鋼鐵、新能源車、風電、太陽能等政策受惠股則表現強勢，帶動羅素2000逆勢走高1.7%。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌104點，或0.3%，收在33066點；標普500指數下跌12點，或0.3%，收在3958點；Nasdaq指數下跌14點，或0.1%，收在13045點；費半指數下跌10點，或0.33%，收在3044點。

展望後市，統一投顧認為，加權指數已經連續四日上漲，目前各期均線呈多頭排列，技術線型轉佳。考量全球疫情逐漸趨緩，紓困法案順利推行，美國景氣復甦確立，且Fed維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。加上適逢季底作帳行情，且外資期、現貨同步偏多操作，指數仍有高點可期。