台股一定泡沫化？ 謝金河這麼解讀

寬量國際策略長的谷月涵昨天出席北威論壇，他說，對台股仍相當看好，至於股市會不會泡沫，他則提醒在股票市場還是要很小心，笑稱「相信大家都很聰明，會跑得快」。財信傳媒董事長謝金河今天在臉書表示「台股一定泡沫化？」

謝金河說，全球股市在去年3月重挫至最低點後，靠著極度寬鬆的貨幣政策，股市奔馳一整年。市場上的崩潰說，一直都沒有停過。最具代表性的是價值投資大師Jeremy Granham寫了一篇文章：等待最後一支舞！預測史詩級的泡沫將來臨！華爾街狼王Carl Ivan也說：沒有人能知道大修正何時發生？但最後一定躲不過痛苦的調整。包括末日博士魯比尼，或是商品大師吉姆．羅傑斯，「他們早在半年前就預測股市一定會崩潰」。

他說，台股從8523大漲到16579，漲幅不可說不大，「像先天下之憂而憂的泰公，去年7月就說台股一定會崩盤，現在谷月涵也告訴大家快逃」。

他表示，其實股市一直都有看多，看空的兩極看法，像國泰投信的張錫對台股信心最堅定，「像前不久，台股回檔修正至15600左右，他說跌得差不多了！」

「我對股市多空的看法是勿意、勿必、勿我，深入了解基本面及市場的變化」，謝金河說，例如，這幾天是年報公布最後期限，是投資人最應該努力作功課的日子，也是投資人對上市櫃公司全面體檢的好時機。

「去年台股基本面的好，有點令人吃驚」，他說，2019年全體上市上櫃公司營收35.04兆，淨利1.99兆元，去年全體上市上櫃公司營收35.46兆，前三季淨利1.69兆元，正在等第四季的獲利數字，他估計最後會超過8000億，全年可望超過2.5兆元，比2019年至少成長25%，這可能是全球最耀眼的盈餘成長市場。其中很多公司業績出現巨大變化，像面板的友達去年第四季虧損88.28億，今年第四季賺84.15億，群創從虧損64.59億變成大賺101.43億元。

他說，很多產業都驚爆好成績，像台泥Eps4.18元，配3.5元現金，殖利率逾7%，嘉泥Eps2.74元，配1.4元現金，塑化的台達化Eps5.58元，股價43元。昨天廣達公告全年大賺253億元，Eps6.57元，配出5.2元現金，這是廣達史上最佳成績。

他表示，去年筆電大廠大豐收，華碩電腦Eps35.76元配26元現金，仁寶電腦2.15元，配1.6元，緯創、英業達、到代工的和碩，甚至昨天法說的鴻海淨利也有1017.94億，Eps7.34元，也不差。

謝金河說，如果大家對台股沒有信心，看看一直躺在那裡一整年沒有漲的金融股，富邦金去年自結全年稅前盈利1039億，每股盈利逾9元，國泰金Eps5.07元，股價48元，大多數金融股本益比10倍以下，殖利率超過5%，沒有漲的金融股不太會崩潰。像是沒有人會注意的聯邦銀行，去年EPS0.75元，配現金0.63元，股價10.9元，有閒錢的人買來擺著，殖利率5.78%，這甚至從銀行借錢來賺息差也很划算。

謝金河說，每一年的這個時候，他都很專注每一家企業的年報，也許很多投機的生技股，或是高價的IC設計公司已經吹出很大的泡沫，但台股股價合理，值得長期投資的公司仍很多，「每一家公司都有不同的劇本，值得大家仔細品嚐！」市場上每天都會有起起落落，這是必然存在的投資風險，「千萬不要一句話就概括市場的全部！」最近國泰金控投資長程淑芬說未來台股要賺的是努力作功課的投資財，這個話說得好。