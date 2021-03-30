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國銀挺台股 去年持有市值逾2000億創新高
去年初疫情衝擊，全球股市3月重挫，台股也在3月重挫後逐步回升，帶動去年底台股指數突破一萬四，而國銀也抓住機會積極進場，整體國銀去年持有台股市值，首度突破2000億元大關，創下歷史新高。
據金管會銀行局統計，國銀投資台股，以市值來看，從2016年的1130億元，之後是年年成長，到2020年底市值已提升到2052億元，首度突破2000億元大關，5年來成長逾8成。
而今年第一季，台股指數從一萬五一路到站穩一萬六，然而近期台股進入波動整理，股價的波動幅度開始變大，操作風險也變高，但在中長期趨勢仍舊看好的環境下，投資新手想進場卻又不知該如何因應。
富邦證券表示，投資新手可採取分批進場的定期定額投資策略，無需考慮進場時間點，每月只要投入最低1000元，即可投資長線優質標的個股，或者一籃子股票的ETF。並把握「三不原則」，不怕跌、不停扣、不貪多，透過定期定額將長期成本平均分攤，就能用時間分散價格風險，穩定且逐步累積財富。
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