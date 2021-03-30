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富邦越南ETF傳募集30億元 4月19日買得到！

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
富邦投信公告越南股市暫停交易時間，富邦越南ETF將暫停淨值計算。富邦投信官網
富邦投信公告越南股市暫停交易時間，富邦越南ETF將暫停淨值計算。富邦投信官網

富邦越南ETF（00885）瞄準越南成長商機，因訴求40年前台灣經濟起飛的黃金年代，傳出基金還沒募集就被打爆詢問電話，而該ETF日前完成募集，業界流傳的成立金額約30億元，掛牌日暫訂4月19日。富邦投信30日也進一步更新，越南股市4月21日、30日等暫停交易，因此ETF上市後碰到這些日子都會暫停淨值計算。

富邦越南ETF主打現在的越南，就是40年前的台灣，還有「越南版0050」，一舉網羅越南高成長的大企業，使該ETF未募集先轟動，不少投資人搶先向券商包籌碼。惟考量越南股市有外資進出限制，傳出通路在正式募集有額度限制，最終報請成立金額約30億元，但業界仍看好，該ETF掛牌後持續成長，「熱錢那麼多，百億元應該沒問題。」

富邦投信30日則預先公告，富邦越南ETF未來掛牌後，4月21日、30日、5月3日、9月2日及3日，碰上越南股市沒開市，將暫停淨值計算及初級市場申贖作業。另台股在4月2日至5日、4月30日、6月14日、9月11日、9月20日及21日、10月11日、12月31日暫停交易，相關買賣和申贖作業本來就順延。

而富邦越南ETF傳訂4月19日上市，等於沒多久便碰上越南股市暫停交易，投資人搶進應留意。屆時ETF挾高討論熱度上市，不排除有高溢價，預料也是話題焦點。

越南 ETF

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