恒生科技指數大漲逾3% 統一ETN賣翻增額

美國對沖基金Archegos Capital Management因所持部位遭清算，被迫拋售所持有的中概股，導致近期港股重挫，但統一恒生科技指數ETN（020021）卻越跌越賣，在外流通金額破8億元，已超過發行金額80%，統一證券金融商品部表示，中概科技股基本面看好，投資人對中長期仍充滿信心，視回檔為介入時機，買氣熱絡，已進行增額。

統一證券發行的恒生科技指數ETN自去年12初掛牌以來一直熱銷，統一證券認為，在「中國十四五」定調朝科技強國發展後，指數主要成分股成為各中國科技類基金的基本款，除了MSCI中國科技100指數積極網絡中國創新科技股外，方舟投資（ARK Investment Management）新推出太空探索 ETF（SpaceExploration ETF）中，包含美團(03690.HK)及京東(09618.HK)亦為中概創新科技股的另一亮點；而恒生科技指數ETN流動性好，指數本身亦具備強而有力的基本面支撐，因此，回檔反而吸引長線投資者進場逢低布局。

法人表示，在美國十年期公債殖利率回穩，經濟呈現復甦之時，投資人應把眼光放回基本面看好的長線投資，恒生科技指數自去年中掛牌以來一路上衝，近期從接近11,000點的高點修正三成後已回到去年底的位置，有興趣的投資人可評估是否入市。

恒生科技報酬指數3月以來最大跌幅超過15%，今(30)日大幅反彈超過3%，其成分股聯想集團股價(00992.HK)來到三年新高，統一恒生科技指數ETN以指標價值10.18元作收，由於在外流通張數超過8萬張已為初發行的八成，已進入增額程序。