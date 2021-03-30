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外資買超112.2億 買超聯電17194張最多

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台股今（30）日收盤再創新高，以16,554.9點作收，外資買超112.2億元，統計外資買超聯電（2303）17,194張最高，賣超最多的則是群創（3481），遭外資賣超61,304張。

台股今日收高，三大法人合計買超178.74億元，尤以外資買超112.2億元最多，投信買超22.74億元，自營商買超（合計）43.79億元。

外資今日買超前十大依序是聯電、期街口布蘭特正2、中信金（2891）、長榮航（2618）、富邦金（2881）、中鋼（2002）、元大金（2885）、元大滬深300正2（00637L）、彩晶（6116）、欣興（3037）等，外資買超聯電17,194張最高；另外，鴻海（2317）也獲外資買超6,680張。

聯電今日收在50.6元，上漲1.25元，漲幅2.53%，收復季線，外資買超17,194張，投信買超5,927張，連七買，自營商買超5,849張，合計三大法人買超28,970張。

鴻海今日持續獲外資買超6,680張，連三買，投信買超840張，自營商買超824張，合計三大法人買超8,344張，鴻海今日收在129.5元，上漲1元，漲幅0.77%。

台積電（2330）今日開高走低，收在597元，下跌2元，統計外資賣超1,041張，終止連續兩個交易日的買超，投信買超644張，自營商買超651張，合計三大法人買超254張。

外資今日賣超前十大依序是群創、友達（2409）、新光金（2888）、聯合再生（3576）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、華航（2610）、開發金（2883）、誠美材（4960）、期富邦VIX等；面板股高居外資賣超前兩大，其中，賣超群創61,304張高居賣超個股冠軍，友達居次，遭外資賣超27,371張，外資賣超第三大為新光金，賣超19,664張。

外資 三大法人 聯電

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