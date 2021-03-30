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台股創收盤新高收漲78.93點 三大法人買超178.74億
台股今(30)日開高震盪走高，台積電雖在600元關前整理終場收黑，但聯電、聯發科、大立光等股走揚，加上食品、橡膠、鋼鐵、觀光等傳產股助陣，推升大盤指數再創收盤新高，終場以16,554.9點作收，上漲78.93點，成交量3,107.93億元；三大法人買超178.74億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超112.2億元，投信買超22.74億元，自營商買超（合計）43.79億元，其中自營商（自行買賣）買超13.53億元，自營商（避險）買超30.26億元。
台股今日以16,490.31點開高，早盤一度翻黑下探至16,438.4點，盤中最高則衝達16,556.19點，終場收在16,554.9點，漲幅0.48%。
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