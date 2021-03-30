00878近半年漲三成 股價續創新高

近年來，ETF投資大行其道，繼去年7月國泰永續高股息ETF（00878）上市後，掀起國人投資存股型ETF風潮，相關訴求高股息的ETF，合計受益人數成長逾8成，增加27.6萬人！但2021年正值5G、智能電動車等題材剛開始發酵，科技主題ETF股價噴發，相較之下，使高股息型ETF蒙受績效差、漲不動的印象，但近半年以來，截至上周五（26日），這類ETF竟繳出亮眼成績單，半年上漲近3成，股價更頻頻創下歷史新高。

專家分析，以國泰永續高股息ETF為例，上市時雖適逢資金大量流向成長股，導致績效表現不彰，但近半年來績效已擠進高股息型ETF的前三名，股價穩定表現，凸顯ESG表現較佳的「好公司」更值得長期持有。

00878股價表現後來居上的最主要原因在於，其挑選成分股時，優先考量ESG分數高低，加上在高股息、高殖利率的選股方式之下，好公司長期獲利更穩定、更有機會配出較高股利，因此受投資人青睞。如前十大持股中的華碩、仁寶、台泥，長期在MSCI嚴謹的ESG評分機制下，獲得BB等級以上的穩定傑出ESG表現，預估現金股利殖利率飆高，以3月26日股價計算，現金殖利率分別高達7.12%、6.74%、7.58%，皆創下近五年來新高。

法人建議，有現金流需求，或是偏好長期投資的存股族，可以選擇具備ESG選股邏輯護體，且同時有較多人參與、交易量大、流動性無虞的高股息型ETF，更能輔助投資人安心長期持有，抵禦市場劇烈波動風險。或者，以定期定額的方式，也能逢低承接相對便宜價位，降低長期平均成本，並避免在股市創高後修正之際，抓不準時機出場，反而賣在低點的懊悔心理。