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鴻海去年EPS 7.34元 創近年來低點

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。本報資料照片 蔡佩芳
鴻海董事長劉揚偉。本報資料照片 蔡佩芳

鴻海（2317）公布去年財報，受到業外影響，2020年每股純益7.34元，低於2019年每股純益8.32元，這個數字也創近年來低點。

鴻海2020年營收5.3兆元，全年營收突破5兆元，是連三年突破5兆元新紀錄，年增0.3%。營業毛利3,029.1億元，年減少4%，營業利益1,108.2億元，年減4%。業外部分，業外收益346億元，年減29%，稅後純益1,017.9億元，年減12%。

去年鴻海毛利率5.65%，低於前一年的5.91%，營益率2.07%也低於前一年的2.15%，淨利率為1.9%也低於前一年的2.16%。

此外，鴻海子公司去年財報相繼出爐，鴻騰精密（FIT）受到疫情導致終端實體店面關閉，衝擊業績表現，去年稅後純益下滑至0.43億美元，大減逾八成。

鴻騰去年受到疫情影響，營收43.15億美元，年減1.3%、稅後純益0.43億美元，年減少 81.5%，每股純益0.64美分，公司也決議不派息。

鴻海另一子公司工業富聯（Fii）也在昨晚公告去年財報，營收人民幣4317.86億元，年增 5.7%；稅後純益174.31億元，年減6.3%，每股純益0.88元，雖然獲利略減，但每股擬配發現金股利0.25元，較去年0.2元增加。

工業富聯解釋，去年因疫情停工損失及防疫支出共約10.8億元，若剔除影響數，去年純益與前年相當。

鴻海 營收

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