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外資挺南電 目標價喊上430元新高

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
南電董事長吳嘉昭。報系資料照
南電董事長吳嘉昭。報系資料照

PCB大廠欣興火災一度被美銀證券降評，但ABF載板缺口持續擴大，該券商最新報告，不僅將欣興評級調升為「中立」，並首次納入南電（8046）為研究標的，特別看好南電受惠ABF漲價循環，目標價一口氣喊到430元，以10元之差超越高盛的420元目標價，成為對南電預測最高的外資。

美銀對ABF載板將供不應求到2023年的預測和高盛一致，但需求成長的預估幅度更大，2021-2023年分別預測成長20%、16%及10%，同期供給缺口約10%、6%和-1%。尤其看好南電是因為其為第三大ABF供應商，市占率達15%，受惠漲價效益有更強健的結構性成長。

美銀推估，南電今、明年獲利將大幅成長80%、69%，每股純益（EPS）呈倍數級躍升，目標價因此喊到430元。

欣興（3037）同步受惠ABF供不應求，火災損失認列後，營運最壞情況過去，美銀終結悲觀看法升評為「中立」，目標價提高到102元。

至於高盛是最早啟動南電追蹤的外資，目標價數度上修，同時喊買欣興、景碩（3189）、台燿（6274）、聯茂（6213）、台光電（2383）等PCB股，堪稱PCB第一多頭指標。

欣興 高盛

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