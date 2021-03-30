搶進手機股行情！外資推薦聯發科優於台積電

摩根士丹利更新手機產業動態，調查台積電（2330）近期傳出5奈米被蘋果砍單，但通路銷售iPhone的熱度依舊良好，研判是先前過度拉貨做出調整，另外調查中國5G手機需求續強，相關有利聯發科（2454）、聯詠（3034）、宏捷科（8086）、台積電等供應鏈，並優先推薦布局聯發科。

摩根士丹利出具手機產業近況報告，依序推薦加碼中國韋爾半導體、聯發科、USI、宏捷科、聯詠及台積電，其中對聯發科的目標價1,130元，宏捷科188元，聯詠666元，台積電668元。可以看出該券商更看好中國市場爆發性成長，因此優先布局中概股。

摩根士丹利首先提到，近期傳出蘋果砍單台積電，使台積電第2季5奈米訂單減少10-20K，但摩根士丹利蘋果分析師胡伯蒂調查，iPhone銷售熱度延續今年來的力道，因此該團隊判斷相關消息只是「雜音」，主要來自去年底過度拉貨進行調整，預期調整約500萬至千萬個A14晶片，這其中可能也包含部分的M1晶片。

摩根士丹利對1、2季iPhone的銷售預測不變，並維持對台積電第2季5奈米產能利用率80%的預估，換算台積電下一季營收動能和本季相當，總營收預期持平或小幅季增。

新款iPhone方面，摩根士丹利指出，市場雖然盛傳將採用LiDAR元件，但並未應用到所有機種，另外側面指紋辨識感測也可能不會出現，不過Sony供應的影像感測器將大幅增加，還有主流機種將搭載超廣角及自動聚焦（auto-focus）功能。

安卓手機部分，小米、OPPO、VIVO及榮耀在高通和聯發科晶片短缺下，拉貨力道趨向正常，不過中國手機銷售依然強勁，5G滲透率維持七成以上，半導體缺貨未對5G發展產生阻力。

摩根士丹利指出，受晶片供不應求，近期5G單晶片已調漲一成，DDI也調漲10-20%，影像感測器漲5-10%，有利聯發科、聯詠等供應鏈，而台積電雖然營運保持高檔，但第2季成長溫和，因此投資上，優先推薦晶片股優於代工廠。