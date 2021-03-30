高價餐飲股喊旺 瓦城盤中股價漲8%、創波段新高

瓦城（2729）去年財報亮眼，每股盈餘繳出15.95元的成績單，創下歷史新高，激勵今（30）日股價表現強勁，早盤來到261元，漲幅達8%，並帶動高價餐飲股跟漲，王品（2727）盤中來到182元，漲幅逾3%，美食-KY（2723）盤中亦來到178元，漲幅逾4%。

餐飲股在這一波疫情中，先是受害，後得利，在龐大內需消費力被鎖在國內的大環境優勢下，營運自去年第3季以來持續翻轉向上，相較於同屬觀光類股的飯店股、旅行社營運仍在泥沼中，餐飲股基本面樂觀，使目前觀光類股前三名高價股皆為餐飲所把持，就連健身房的柏文（8462）也被擠下去，也透露市場對餐飲業後市的樂觀預期。

瓦城去年合併淨利歸屬於母公司業主達3.69億元，年增2.5％，EPS達15.95元，創歷史新高，連續八年賺逾一個股本；董事會並決議每股發放現金股利14.5元，亦為新高水準，配發率達91%，以昨日收盤股價241.5元估算，殖利率達6%。

展望今年，瓦城也計畫快速展店，目標展店家數為16家。瓦城表示，除了旗下既有主力品牌「瓦城」、「大心」、「非常泰」將持續拓展新店，跨中菜系的「時時香」以及南洋跨國界料理「YABI」，品牌店數亦將齊步推進。

美食-KY也持續走向復甦路，市場預期，美食-KY今年在中國市場將恢復展店，可望新增20-30家門市，而美國市場雖然今年預計新增店數不如往年，但3月中旬開始，加州已經解除餐廳內用的禁令，有利帶動餐飲行業的客流回溫；美國政府更喊話，最快5月1日前就會備妥足夠全國成人施打的疫苗，疫情可望持續受到控制，使美食-KY今年業績成長值得期待。