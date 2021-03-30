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晶圓雙雄面臨關卡、季線挑戰 台積電盤中再衝關600元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電（2330）今日以600元開高，上漲1元，盤中翻黑下跌，再失季線。路透
台積電（2330）今日以600元開高，上漲1元，盤中翻黑下跌，再失季線。路透

晶圓雙雄同步挑戰整數股價關卡及季線，台積電（2330）今（30）日以600元開高，上漲1元，盤中翻黑下跌，再失季線；聯電（2303）以49.55元開高，再朝50元關卡及季線叩關，早盤小漲。

台積電今日在600元關前震盪，早盤開高後翻黑，一度下滑至595元，統計外資連二買，昨日買超台積電8,166張，不過，台積電ADR周一則是收跌1.9%，收在114.39美元。

聯電今日以49.55元開出，上漲0.2元，早盤一度小翻黑至48.8元，但股價迅速再拉上紅盤，外資昨日賣超聯電2,595張，終止連續兩天的買超，投信買超817張，連六買，自營商賣超167張，合計三大法人賣超1,945張。

台股今日以16,490.31點上漲開出，一度拉升至16,538.9點，隨著台積電開高走低翻黑，大盤指數一度翻黑下滑至16,438.4點，早盤在平盤上下震盪。

台積電 聯電

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