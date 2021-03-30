富邦證券推定期定額投資 新增49檔投資標的

近期台股進入波動整理，股價的波動幅度開始變大，而操作風險也變高，但在中長期趨勢仍舊看好的環境下，投資新手想進場卻又不知該如何因應。富邦證券表示，投資新手可採取分批進場的定期定額投資策略，無需考慮進場時間點，每月只要投入最低1,000元，即可投資長線優質標的個股，或者一籃子股票的ETF。把握「三不原則」：不怕跌、不停扣、不貪多，透過定期定額將長期成本平均分攤，就能用時間分散價格風險，穩定且逐步累積財富。

富邦證券自從開辦定期定額ETF業務以來，熱度持續看漲，單月扣款人數將近4萬戶，單月投資金額接近新台幣2.7億元，2020年全年扣款金額較2019年成長幅度高達98%。因此，2021年特別推出定期定額台股業務供投資人選擇。定期定額最大的優點在於，在趨勢不變下，當市場下跌時反而可以扣到更多的單位數，特別是長期紀律投資，當市場反彈價格回升，會為投資人創造較好的投資報酬，這也是長久以來大家一直強調定期定額打造微笑曲線的原因。

現在富邦證券除原有之定期定額ETF業務外，另推出定期定額台股功能，只要打開下單軟體，設定每個月扣款金額，即可在每月6號、16號以及26號，定期定額投資單一個股或ETF。

富邦證券持續增加投資標的，目前共提供49檔股票、26檔富邦投信ETF及5種投資組合商品，投資人可依據自己的投資屬性，選擇適合自己的投資類股，每月最低只要1000元就可以開始投資，即早開始進行財務的規劃。