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台股漲14點 開在16,490點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今日開盤上漲14.34點，開在16,490.31點。記者林俊良攝影／報系資料照
台股今日開盤上漲14.34點，開在16,490.31點。記者林俊良攝影／報系資料照

美股表現分歧，四大指數收盤跌多漲少，使台股今（30）日開盤上漲14.34點，開在16,490.31點；權王台積電（2330）股價在600元大關前徘徊，由鴻海（2317）、聯發科（2454）領頭走揚，此外，面板族群表現強勢，群創（3481）、友達（2409）等盤中漲逾1%。

在美股方面，受到Archegos基金暴倉的風波影響，市場擔憂形成連鎖金融違約，使金融股首當其衝，拖累股價普遍走低。所幸白宮於盤中表示正關注股市狀況，提振標普500指數跌幅收斂。盤面上，大型股FAANG全數收漲，但小型股羅素2000跌幅則達 2.8%。

終場四大指數跌多漲少，道瓊工業指數上漲98點，或0.3%，收在33171點；標普500指數下跌3點，或0.09%，收在3971點；Nasdaq指數下跌79點，或0.6%，收在13059點；費半指數下跌51點，或1.66%，收在3054點。

統一投顧認為，全球疫情逐漸趨緩，紓困法案順利推行，美國景氣復甦確立，加上Fed維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。考量美債殖利率漲勢趨緩，美股科技股強彈，加權指數也重回各期均線之上，技術線型轉佳，加上適逢季底作帳行情，且外資開始回補買超台股，指數仍有高點可期。

選股可留意具有殖利率題材及報價上揚的類股，如航運、金融、塑化、工具機、面板、記憶體、鋼鐵及高爾夫等族群。

美股 台股

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