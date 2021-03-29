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三大法人一周來買超高端疫苗、彩晶等 超過千張

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

高端疫苗（6547）、燦星網（4930）、南帝（2108）等十檔個股受到三大法人青睞，一周來股價漲幅逾一成。法人指出，疫情改善，美股再創新高，有利台股後市。清明連假將至，雖然可能影響台股動能，但投資人可關注上市櫃企業陸續公布的年報。

美國經濟復甦動能轉強，主要指數上周收紅，台積電（2330）29日近逼600元關卡，提振士氣，加權指數29日大漲170點，收在16,475點。法人看好後市，預期台股將由電子股領軍，蓄勢挑戰前波高點。

CMoney統計，高端疫苗、燦星網、南帝、愛普（6531）、光罩（2338）、彩晶（6116）、驊訊（6237）、群創（3481）、巨大（9921）及金居（8358）等十檔個股最近五日獲得三大法人買超逾千張，股價漲幅都超過一成，遠優於大盤同期間1.7%的漲幅。這些個股以半導體股占最多，其他則是光電、電子零組件、生技醫療及橡膠股等。

在三大法人買超逾千張的個股中，以高端疫苗股價大漲逾38%最強，法人合計買超逾1,000張，外資買超最多，主要受惠於新冠疫苗進入臨床二期試驗。同屬半導體族群的愛普、光罩及驊訊獲利出色，同獲三大法人買超加持，五日來漲幅都超過13%。

受惠於面板漲價題材，彩晶29日開盤一個小時後就漲停鎖死，受到外資強力加持，五日來買超14.2萬張，股價同期間上漲14%。相反的，群創則有內資護盤，五日來投信買超8.2萬張，自營商也買超8,700多張，力抗外資賣超，股價同期間也有12.4%的漲幅。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，晶圓龍頭大廠止跌回升，激勵電子股回神。雖然本周將碰到清明連假，可能使市場資金動能弱化，出現高檔震盪，但台股企業展望不俗。

葉獻文指出，統計歷年數據，清明之後台股走升機率仍高。4月中旬即將進入台股首季財報公布密集期，一旦指標龍頭能繳出良好營運展望，有利於台股指數的上漲空間。

就技術面來說，群益金鼎證券指出，市場對經濟復甦的正面期待升高，殖利率走高的負面反應暫時淡化，帶動國際股市上漲。台股指數連三日收漲，站穩各期均線之上，短線技術面重回偏多軌道，有續朝2月高點挑戰機會。不過，要遞增補量拉升，才具續航力。

台股指數 三大法人

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