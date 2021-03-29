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外資買超台積電8166張、連二買 聯電則遭賣超

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電旗幟與聯電大樓外觀。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台積電旗幟與聯電大樓外觀。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

晶圓雙雄今(29)日同步遭遇季線反壓，台積電（2330）雖未守住600元，但仍站上季線，聯電（2303）則是50關卡及季線都是得而復失，外資也是買賣超不同調，買超台積電8,166張，連二買，但聯電則遭外資賣超。

台股今日以16,475.97點作收，上漲170.09點，創收盤指數新高，距離盤中歷史最高16579.17點僅差百點；三大法人買超109.63億元，其中外資買超87.42億元，投信買超4.55億元，自營商買超（合計）17.65億元。

統計外資今日買超前十大依序是友達（2409）、新光金（2888）、佳世達（2352）、群創（3481）、彩晶（6116）、期街口布蘭特正2、華邦電（2344）、華航（2610）、中信金（2891）、台積電等，買超友達88,203居冠，其次是買超新光金47,426張；另外買超群創達33,069張，買超彩晶29,941張。

台積電為今日領軍上攻的多頭指標，股價一度在盤中衝上602元，收復600元及月線、季線，終場則是以599元作收，上漲9元，重新站上季線，統計外資買超台積電8,166張，連二買，投信賣超427張，連二賣，自營商賣超1,302張，合計三大法人買超6,437張。

聯電今日盤中一度收復50元及季線，盤中高點達51元，但終場翻黑收在49.35元，下跌0.4元，跌幅0.8%，季線得而復失，外資賣超2,595張，終止連續兩天的買超，投信買超817張，連六買，自營商賣超167張，合計三大法人賣超1,945張。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，晶圓龍頭大廠止跌回升激勵電子股回神，上周五外資回補台股231億元，可解讀為市場資金仍然充沛，但今年來國際資金對台股並未站在買方，只是因市場行情回溫而做回補。

葉獻文認為，雖然本周將碰到清明連假，可能使市場資金動能弱化，出現高檔震盪，但今年台股企業展望不俗，且統計歷年數據，清明之後台股仍走升機率高，展望4月中旬即將進入台股首季財報公布密集期，一旦指標龍頭能繳出良好營運展望，有利於台股指數的上漲空間。

葉獻文強調，台灣外銷訂單連12紅，經濟部公布2月外銷訂單425.9億美元，創同期新高，年增48.5%，其中，資訊通信、電子產品等接單暢旺，顯示台廠仍持續受惠全球消費需求回溫；另外，2月工業生產指數達106.83，雖受農曆年節工作日減少，但年增率達2.96%，其中製造業生產指數更是連13紅，雙雙創下歷年同月新高，反映台灣經濟基本面的強勁復甦態勢鮮明。

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