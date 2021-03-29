聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股上漲170.09點 三大法人買超109.63億
台股今（29）日開高走高，台積電（2330）回神一度衝上600元之上，尾盤收在599元，站上季線，加上面板及貨櫃三雄、生技、金融股等助陣，盤中一度大漲逾200點，終場以16,475.97點作收，上漲170.09點，成交量3,232.62億元；三大法人買超109.63億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超87.42億元，投信買超4.55億元，自營商買超（合計）17.65億元，其中自營商（自行買賣）買超2.08億元，自營商（避險）買超15.56億元。
台股今日16,411.67點開出，盤中一度衝達16,520.89點，台積電一度拉升至602元，尾盤收在599元，上漲9元，群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）則是盤面上亮點，傳產由貨櫃三雄走揚帶動，指數終場收在16,475.97點，漲幅1.04%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言