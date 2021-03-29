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台股上漲170.09點 三大法人買超109.63億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今（29）日開高走高，台積電（2330）回神一度衝上600元之上，尾盤收在599元，站上季線，加上面板及貨櫃三雄、生技、金融股等助陣，盤中一度大漲逾200點，終場以16,475.97點作收，上漲170.09點，成交量3,232.62億元；三大法人買超109.63億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超87.42億元，投信買超4.55億元，自營商買超（合計）17.65億元，其中自營商（自行買賣）買超2.08億元，自營商（避險）買超15.56億元。

台股今日16,411.67點開出，盤中一度衝達16,520.89點，台積電一度拉升至602元，尾盤收在599元，上漲9元，群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）則是盤面上亮點，傳產由貨櫃三雄走揚帶動，指數終場收在16,475.97點，漲幅1.04%。

自營商 台積電 台股 三大法人

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