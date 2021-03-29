台積電收盤599元、收復季線 3天漲23元市值激增5,963億

台積電（2330）在3月24日跌破季線，收在576元，今（29）日收在599元，上漲9元，漲幅1.53%，市值回至15兆5,323億元；台積電短短3天就收復季線，3天上漲23元，市值增加5,963.99億元；最新歐系及美系外資同步喊買，目標價分別上看650元、780元。

外資上周五轉買超台積電，ADR也收漲，今日早盤台積電以599元開高，盤中一度拉升至602元，一度收復月線及600元關卡，不過終場則是收在599元，在跌破季線後的3天內重新站上季線，統計3天股價上漲23元，市值增加5,963.99億元。

台積電先前預測今年第1季營收127~130億美元，以27.95元兌1美元計算，新台幣財測營收約3,549.65～3,633.5億元，法人看好台積電3月營收及今年第1季表現，預期今年首季營收有機會再創新高。

外資也同步喊買台積電，歐系外資認為，受惠於5G及高速運算需求，預估2020~2025年台積電年複合成長率將達10~15%，英特爾雖然進軍晶圓代工，但也是台積電客戶。

至於台灣水情緊張一事，歐系外資表示，目前仍在可控範圍中，並未對台積電的生產及成本造成顯著影響，加上台積電努力維持毛利率約50%，重申台積電優於大盤表現評等，目標價上看650元。

美系外資坦言，英特爾進入晶圓代工，多數投資人不認為將會明顯衝擊晶圓代工產業，英特爾最大優勢是美國製造，但在台積電、三星陸續在美國設廠，英特爾恐將失去這個優勢，重申台積電加碼評等，目標價上看780元。