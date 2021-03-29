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台積電領漲 台股勁揚170點收16,475點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台積電。記者黃仲裕／攝影
台積電。記者黃仲裕／攝影

台股今(29)日以大漲170.09點作收，收盤指數為16,475.97點，成交量為3,232.62億元；櫃買指數上漲2.56點，收盤指數為204.34點，再創14年來的高點，成交金額868.51億元。

台積電（2330）今日曾攻上600元卻在收盤滑落，收盤為599元，上漲9元。台股盤中一度站上16520.89高點，上漲超過200點。主要由面板族群的群創（3481）、友達（2409）及彩晶（6116）等帶動；傳產的貨櫃三雄、疫苗股的高端疫苗與台康生技（6589）表現亮眼；金融股的統一證（2855）與群益（6005）期勁揚。

第一金投顧說，加權指數拉出長紅再度收復所有均線，不過，台積電來到季線反壓附近，後續能夠回到600元以上，再搭配大盤成交均量若增溫較有利指數續攻。現階段大盤仍先看15,600~16,600 點大區間震盪，在大盤維持多方格局整理，操作上是以偏多選股為主。

選股部分，第一金投顧說，面板報價有望看漲到第3季，雙虎獲利有望優於預期；此外，PCB上游原料CCL喊漲，主要來自於玻纖、銅箔加工費大幅上漲導致，其中，銅箔加工費已經來到2017年高檔水準，在中國電動車用電池銅箔需求強勁，加上產能擴充設備交期已至 2022年，短線供給缺口無解，產業評估銅箔加工費有望一路看漲至年中之後，可以留意金居（8358）、榮科（4989）。

台積電 台股

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