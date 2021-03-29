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台積電盤中股價站上600元 大盤指數漲逾200點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台積電。記者黃仲裕／攝影
台積電。記者黃仲裕／攝影

台股今(29)日在美股上周五(26日)上漲帶動下，今日開高走高，午盤在台積電（2330）站上600元關卡，大盤指數攀高到16,500點，上漲超過200點。

大盤今日強漲，除台積電上漲10元、漲幅1.5%拉抬之外，電子股的面板族群由群創（3481）、友達（2409）及彩晶（6116）等帶動；傳產的貨櫃三雄、疫苗股的高端疫苗（6547）與台康生技（6589）表現亮眼；金融股的統一證（2855）與群益（6005）期勁揚。

投信法人表示，清明連假將到，投資人不畏長假效應，今日仍勇於買進，除季底作帳的呼聲高之外，上市櫃公司去年度財報公布都表現甚佳，投資人對今年第1季財報也樂觀期待；近日又有鴻海（2317）與陽明（2609）等法說會，預期會有利多釋出，更激勵投資買盤進場。

台積電

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