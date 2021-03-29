聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電盤中股價站上600元 大盤指數漲逾200點
台股今(29)日在美股上周五(26日)上漲帶動下，今日開高走高，午盤在台積電（2330）站上600元關卡，大盤指數攀高到16,500點，上漲超過200點。
大盤今日強漲，除台積電上漲10元、漲幅1.5%拉抬之外，電子股的面板族群由群創（3481）、友達（2409）及彩晶（6116）等帶動；傳產的貨櫃三雄、疫苗股的高端疫苗（6547）與台康生技（6589）表現亮眼；金融股的統一證（2855）與群益（6005）期勁揚。
投信法人表示，清明連假將到，投資人不畏長假效應，今日仍勇於買進，除季底作帳的呼聲高之外，上市櫃公司去年度財報公布都表現甚佳，投資人對今年第1季財報也樂觀期待；近日又有鴻海（2317）與陽明（2609）等法說會，預期會有利多釋出，更激勵投資買盤進場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言