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外資唱衰大立光毛利率 目標價3,000元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
大立光。本報資料照片
大立光。本報資料照片

大立光（3008）下周將公布3月營收，滙豐證券搶先發布報告指出，受到紅色供應鏈崛起，大立光1、2季營收都將表現平淡，且推估首季毛利率僅62%，即使到下半年旺季，毛利率也只會提升到65%，遠不及過去高峰的70%；認為大立光營運已有結構性轉變，僅重申「持有」評等、目標價3,000元。

大立光29日隨台股反彈，但早盤漲逾1%後回落平盤附近震盪，午盤左右小漲10元在3,275元。

滙豐表示，華為退出手機市場，伴隨全球消費需求回溫，今年大立光蘋果的營收比重預期提升到55%，較去年狀況改善，但受到中國供應鏈崛起，大立光利潤的成長可能有限，此利空將反映在今年的的毛利率趨勢。

據滙豐推估，大立光1、2季營收將落在112億及125億元，其中首季毛利率僅61.9%，第2季小幅回升到63.4%。進入下半年，以往大立光都能達到69-70%的毛利率，但今年預估只有65-66%。

滙豐指出，部分投資人寄望，大立光切入VCM鏡頭，能為營運增添動能，但這類鏡頭的貢獻還很小，預估今年的營收比重只提升到1.5%，而對於大立光今年初的法說會提到，正研發改良版的VCM來取代前鏡頭，挑戰之一是目前僅大立光一家能生產VCM，不僅生產集中，也有高成本的問題，滲透率仍可能低落。

考量鏡頭市場競爭加劇，滙豐進一步下修大立光今、明年每股純益（EPS）9-12%，調整後為175元、174元，2023年更只有169元。

滙豐表示，大立光營運已經出現結構轉變，不再像往年穩定成長，這可能也是今年派發歷史新高股利的關係，有待殺手級突破來翻轉困境。

大立光 毛利率 營收

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