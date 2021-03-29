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台股開盤漲105點 台積電開漲9元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
今(29)日開盤上漲9元，開盤599；台股指數今日開盤上漲105.79點，開盤指數16,411點。路透
今(29)日開盤上漲9元，開盤599；台股指數今日開盤上漲105.79點，開盤指數16,411點。路透

台積電（2330）今(29)日開盤上漲9元，開盤599；台股指數今日開盤上漲105.79點，開盤指數16,411點。

上周五(26日)美股四大指數幅介於1.24~4.95%，道瓊收漲逾450點，標普創歷史新高，費半飆漲近5%。

群益投顧表示，電子股見築底跡象，惟向上續攻須補量，有望封閉前波空方缺口。大盤指數有機會挑戰月線連五紅，周線逐漸化解2月26日大量長黑K的盤跌緩降格局。櫃買指數維持盤堅走勢，騰落指標再度回升，中小型類股買氣熱絡。

群益投顧說，集團股的鴻海（2317）領頭羊、台塑（1301）景氣循環、遠東族群多元、聯電（2303）旗下類股漲相佳。盤面選股可留意三面向：漲價缺料、景氣復甦續主流及獲利前景佳兼殖利率新主軸；但仍宜勿追跳空向上標的，最短均線拉回有守逢低承接。

群益 景氣

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