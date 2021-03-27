台股萬六你暴富了嗎？十大證券商網路排名揭曉

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好想投資致富啊！

受到新冠肺炎的衝擊，各國為了降低經濟上的影響，紛紛祭出不同金額的紓困金方案救市，熱錢湧入之下台股加權指數也不斷創下新高，市場一片欣欣向榮，隨著證券新開戶數快速攀升，投資股票彷彿在一夕之間成為全台最熱門的運動。

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，國內證券商的網路聲量與其在App Store、Google Play所上架的下單APP評分聲量，各佔50%的比例排名，告訴你誰才是當前網路最熱門的券商。

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No.10 華南永昌證券

華南永昌證券是台灣投資人常見的選擇，成交量市佔率同樣名列前十名，同時也有推出適合小資族的定期定額存股方案，單筆最低手續費低至一元起。另外還能透過雲端下單，事先設定想要的交易條件，免去盯盤交易的麻煩，並且讓交易策略更加靈活。

電子下單預設手續費：65折

單筆最低手續費：20元

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No.9 統一證券

對於許多人而言，開證券戶最麻煩的就是要額外開一個相對應的銀行交割戶，不過統一證券的好處在於不需要另開新的證券帳戶，可以從現有銀行匯款至虛擬帳戶辦理交割，省去多辦一個銀行帳戶只為了交割的麻煩。下單APP「統一e指發」功能齊全，集結下單與選股所需的各種服務於其中，並且不定時會針對新戶推出開戶優惠活動。

電子下單預設手續費：6折

單筆最低手續費：1元

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No.8 台新證券

近年來在數位帳戶、信用卡市場都引起不小討論的台新銀行，台新證券一部分也因為其國內數位銀行帳戶市佔率第一名的帶動，獲得不低的討論度。推出的看盤下單軟體「PhoneEZ」延續三竹資訊的介面，讓習慣三竹系統的人來說能夠輕鬆上手。

電子下單預設手續費：6折

單筆最低手續費：20元

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No.7 群益金鼎證券

身為台灣老牌證券商的代表，成交量市佔率一直都在台股市場名列前茅，本身提供的APP除了常見的三竹資訊介面外，另外還有「群益智選贏家」、「群益行動贏家」等等，相較於市面上的下單軟體多了很多額外功能，且支持分戶帳，沒有指定的出入金銀行帳戶。

電子下單預設手續費：65折

單筆最低手續費：20元

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No.6 永豐金證券

永豐金證券的下單APP只有「iLeader」一款，操作介面類似於三竹資訊系統，但提供了更為豐富的功能，像是針對越來越多人喜歡買的ETF設置「ETF專區」。另外也有提供定期定額的存股功能，目前活動期間最低手續費只要一元起，相當適合小資族作為初入股票市場的好選擇。

電子下單預設手續費：65折

單筆最低手續費：20元

（110年6月30日前，「豐存股」活動最低1元）

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No.5 元富證券

由於旗下常有營業員在PTT上寄信自我推薦，意外成為鄉民口中熱門券商之一的元富證券，APP方面相當多元，除了採用三竹系統的「行動達人」，還有介面更豐富且具有個股健檢功能的「智能行動選股」，以及針對小資定存族設計的「i理財」，可以視自己本身的需求下載相對應的APP，相當的貼心。

電子下單預設手續費：65折

單筆最低手續費：20元

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No.4 富邦證券

以開戶速度快速獲得不少好評，加上雖然有同屬自己金控的銀行，但不強迫使用富邦銀行作為交割戶，全台超過四十間的銀行都可以綁定當作出入金帳戶，省去還要先辦銀行帳戶、金融卡等的繁雜手續。此外不定時有新開戶優惠好禮，對於精打細算的小資族來說可以善加利用。

電子下單預設手續費：6折

單筆最低手續費：20元

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No.3 凱基證券

中華開發金控旗下的凱基證券，除了歷史悠久，成交量市佔率也僅次於龍頭券商元大證券。但或許是因為已經具有一定市場，相較於其他券商幾乎沒有提供開戶優惠活動，網路上的討論度也因此不如其他市佔率更低的券商。本身下單APP除了三竹系統的操作介面，也有自行開發的「隨身e策略」，讓投資人能夠有更高的自由度。

電子下單預設手續費：6折

單筆最低手續費：20元

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No.2 元大證券

身為國內目前最大的證券商，對許多有借券需求的人來說，最大的好處就是相對不用擔心借不到券。本身有多款下單APP包括「行動精靈」、「投資先生」、「元大萬事通」，基本上使用體驗也都相當流暢且功能齊全，且能根據使用者自訂不同選股方式，並且照自己想要的方式分門別類，自由度極高。

電子下單預設手續費：6折

單筆最低手續費：20元

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No.1 國泰綜合證券

國泰證券靠著擁有國內大型金控的優勢，近幾年來積極數位轉型，針對市場推出如定期定額買美股等服務。APP方面除了簡單直覺的「國泰證券樹精靈」，甚至還針對超多人喜歡參與的股票申購市場開發專屬的「股票抽籤」APP，加上去年將手續費下調至28折，成功躍上網路最熱門的證券商冠軍。

電子下單預設手續費：28折

單筆最低手續費：1元

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月26日至2021年03月25日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『證券商與下單APP』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，以各50%的網路聲量平均，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」