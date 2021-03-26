東元董事改選 黃茂雄父子實力股東會見真章
5月25日東元（1504）股東會將全面改選董事，應選一般董事七席、獨立董事四席，合計改選董事11席。在本月初東元集團會長黃茂雄與大股東寶佳和華新達成協議，以合作替代對抗，共同推舉董事名單；他的長子黃育仁則不認同，隨後發表請辭東元集團職務的公開信，出走東元，要走自己的路。
原創股東接著聯合表態，推舉東元少主黃育仁出任本屆董事，整合董事會，領導改革；外界解讀，東元父子之爭搬上檯面，全面改選董事由外患轉為內鬨，針鋒相對，已無轉寰餘地。
前 (25)日上演「東元阿嬤偕林明穱」對上「東元女婿黃茂雄」的公開信。高齡103歲的偕林明穱表明「支持董事會世代交替、黃育仁擔任董事長」。黃茂雄亦署名發公開致歉聲明，坦言很遺憾長子黃育仁無法理解他堅守「公私分明」的原則，未能接受他的理念，是非判斷有待育仁深思。
因黃家父子意見不合趨向白熱化，「躺著也中彈」的東元經營團隊，今(26)日也打破沈默，發表公開信指出，誠擎地邀請股東黃育仁進行對話，共商如何加速實現東元的遠大發展。
外界認為，黃家父子至今已無共識，在東元董事改選前難有交集。特別是，東元未來經營方向及公司權力結構，是雙方爭議的兩大關鍵，各有各自的看法，簡直可以用「決裂」來形容，短期內應該無解，更是難有「對話」可言。
外界盤點目前主要股東的持股，單一法人股東寶佳持股東元25.7%位居第一大；華新持股8.47%排名第二；外資法人握有約25%；東元董監持股9.68%；創始股東持股近10%；黃育仁外祖母偕林明穱家族持股約10%。但市場人士也認為，創始股東的五大家族持股分散，恐怕沒有近二成的持股那麼多。
隨著黃家父子鬧翻，黃育仁背水一戰。以「東元阿嬤」及創始股東均表態支持黃育仁，他至少已取得基本盤支持，可奮力一博，此外，持股約25%的外資以及散戶的動向尚是未知數，加上黃家父子內鬨之後，對寶佳、華新前二大股東來說，要相挺那一邊，也可能出現變數。
綜觀截至目前的發展情勢，今年東元的董事改選風波，恐怕一直延續到股東會上，比股權實力才能見真章，分出勝負。
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