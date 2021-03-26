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台指期夜盤盤中觸及16,271點後轉向上揚 站回平盤之上

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

台指期夜盤震盪，盤中觸及16,271點後轉向上揚，站回平盤之上，法人指出，台積電呈現強力反彈領漲台股，目前在各均線壓力轉作支撐下，短線有利台股續攻前高位置。

外資現貨買超231億元，期貨淨空單減碼2,270口至22,835口。自營商選擇權淨部位，目前略以買買權和賣賣權做布局，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為1.9萬口，買權 OI 增量不增反減。週選方面，賣權 OI 增量明顯積極，目前選擇權下檔支撐墊高。

法人表示，外資期現貨同步作多，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面雖然呈現價漲量縮態勢，但在台股今日一舉收復各均線壓力，下檔支撐買盤依舊強勁下，短線台股的拉回仍可偏多操作。

台股 選擇權 期貨

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