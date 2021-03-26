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證交所建立外資登記無紙化環境 響應政府ESG政策

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

為響應政府推動企業社會責任及ESG政策，臺灣證券交易所建立外資登記無紙化環境，自4月1日起，保管機構及期貨商辦理外資登記投資國內證券後，得以電子公文替代紙本公文至證交所備查。

證交所表示，未來辦理註銷登記時，亦得以電子郵件傳送註銷登記所需文件。

證交所修正「華僑及外國人與大陸地區投資人申請投資國內有價證券或從事國內期貨交易登記作業要點」第壹點及第參點，調整申請登記及申請註銷登記備查文件傳送程序如下：

一、申請登記：現行境外華僑及外國人與大陸地區投資人申請登記投資國內證券或從事期貨交易後，由保管機構檢送中文登記表及客戶親簽英文登記表正本至證交所備查；自實施日起以電子公文傳送英文登記表掃描檔，保管機構聲明與正本相符。

二、現行境外華僑及外國人與大陸地區投資人辦理申請註銷登記時，由保管機構傳真註銷申請登記表、申報納稅代理書及稅捐稽徵機關同意函等文件至證交所；自實施日起得以電子郵件傳送。

落實主管機關「資本市場藍圖」願景，證交所營造公平效率、創新開放、多元化及國際化的資本市場，本次建立外資登記無紙化環境，吸引國際資金參與，提高市場國際能見度，亦減少紙張的使用量，為地球環境的永續發展盡份心力。

證交所 期貨交易

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