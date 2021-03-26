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台積電收590元、市值15.29兆 外資買超6,860張

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電（2330）止跌強彈，終場收復5日線，以590元作收。（路透）
台積電（2330）止跌強彈，終場收復5日線，以590元作收。（路透）

台積電（2330）今（26）日止跌強彈，終場收復5日線，以590元作收，上漲15元，漲幅2.61%，市值增至15兆2,989.36億元，外資轉為買超6,860張，終止連續9個交易日的賣超，單日市值增加3,889.56億元。

台積電牛年開紅盤日大漲之後股價走跌，除息後陷入貼息，再加上英特爾將蓋新廠且提供晶圓代工服務的衝擊，股價失守季線，一度回測570元，今日則是反彈走高。

台積電今日以582元開高，一度拉升至592元，終場收在590元，上漲15元，收復5日線，統計三大法人合計買超6,809張，外資轉為買超6,860張，投信賣超123張，自營商買超72張，其中僅投信小賣超。

台積電近期持續遭外資賣超，近40個交易日，外資賣多買少，合計賣超50萬2,621張，是造成台積電股價走跌的重要原因，不過，在股價跌破季之後，吸引零股族、價值投資的買盤進場買進，後續外資的動向仍將牽動台積電的表現。

台積電 外資 晶圓代工

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