外資買超226.53億 買超前三大都是面板股

台股今（26）日開高走高收在16,305.88點，三大法人同步買超，尤以外資買超226.53億元最高，統計買超前大十個股中以電子股6檔居多，另有2檔金融股，外資買超前三大都是面板股，買超彩晶（6116）65,803張居冠，群創（3481）、友達（2409）分居二、三名；外資賣超最高個股則是開發金（2883）。

台股收復月線，大漲245.74點，三大法人買超252.99億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超226.53億元，投信買超10.78億元，自營商買超（合計）15.67億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是彩晶、群創、友達、華邦電（2344）、長榮（2603）、中信金（2891）、國泰台灣5G+、聯電（2303）、欣興（3037）、新光金（2888）等；外資買超面板股居前三大，買超冠軍為彩晶，買超65,803張，其次是買超群創46,298張，買超友達36,393張居個股買超第三大；另外，買超聯電15,354張，台積電（2330）也轉為買超6,860張。

外資今日賣超前十大個股依序為開發金、宏碁（2353）、和碩（4938）、期街口布蘭特正2（00715L）、力鵬（1447）、群益證（6005）、國喬（1312）、南紡（1440）、瑞軒（2489）、富邦金（2881）等；賣超冠軍為開發金，遭外資賣超22,699張，賣超第二大是宏碁，外資賣超19,953張，賣超第三大為和碩，遭外資賣超16,773張。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，自2月中下旬台股強勢族群已有從半導體略為轉移至非金電等傳產或中小型股上，3月來看，市場資金緊縮疑慮導致全球股市包含台股呈現高檔震盪，但聯準會持續偏鴿派喊話，尚不需擔心資金寬鬆環境改變，同時全球主要經濟體，例如：英美日等國國民疫苗施打率仍持續提升，預期全球經濟活動可望於1~2個季度內步入正軌，可望持續推升各產業面需求轉強。

杜欣霈指出，台股量能仍大，但須留意籌碼面仍有凌亂疑慮，在基本面及資金面無虞下指數仍有高點可期，族群輪動可望加速，非金電族群可望吸引資金入駐。產業配置上，可關注趨勢明確的半導體晶圓代工、IC設計等族群，低基期族群如車用電子、伺服器和部分利基型傳產也可伺機布局。