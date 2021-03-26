台股周線翻紅、月線失而復得 清明前看升機率大

台股今(26)日收在16,305.88點，上漲245.74點，漲幅1.53%，周線再度由黑翻紅，上漲1.47%，全周指數大漲235.64點，成功站回16,300點之上，同步收復月線關卡；保德信高成長基金經理人葉獻文表示，歷史經驗顯示清明前5日或前1日指數上漲機率高。

台股今日大漲，權王台積電（2330）大漲15元，收590元，聯電（2303）上漲2.26%，收49.75元，距離50元關卡僅差一步之遙，大盤指數一口氣收復5日線及月線；法人動向上，隨著美元指數轉強，外資對台股持續賣多買少，本周外資合計賣超401.47億元，三大法人中僅投信力挺台股，周買超16.94億元，自營商則累計單周賣超38.47億元；台股今日大漲，外資單日回補226.53億元。

葉獻文表示，台股本周持續遭外資調節，甚至因英特爾建廠消息影響，晶圓代工龍頭大廠台積電受到市場情緒衝擊，外資加大對最大權值股的賣超力道，導致指數出現高檔震盪，但在情緒性的回檔過後，市場對台積電的前景展望依然正面，且隨著股價跌深，投資價值浮現，今日出現較有力的反彈，也帶動台股遍地開花。

下周即將進入清明假期，葉獻文分析，根據過去10年統計，不論是清明前5日或前1日指數都是漲多跌少，上漲勝率分別為8成、6成，今年台股企業展望不俗，4月中旬將進入台股首季財報公布密集期，預期若電子股能繳出良好的營運展望，有助台股整體表現重拾上漲動能。

葉獻文認為，近期美元指數轉強，導致國際資金對台股的動向沒有延續性，但因為展望全球經濟仍佳，且貨幣寬鬆並未改變，對外資的態度不須有過度悲觀的態度，反而近期指數回檔宜分批布局台股基金，參與類股輪轉與企業獲利年增率成長的行情。