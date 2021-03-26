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台積電彈升逾2.6％！台股漲245點收16,305點
台股今（26）日收盤勁揚245.74點，收盤指數為16,305.88點，成交量為2,971.44億元；台股本周較上周五上漲235.64點，周K線拉出一根長紅棒。
台積電（2330）今日股價轉為強勢，盤中上漲超過15元、漲幅逾2.6%，帶動大盤漲勢；IP族群的愛普（6531）亮燈漲停後，帶旺金麗科（3228）、力旺（3529）與世芯-KY（3661）等股。群創（3481）與友達（2409）的面板雙虎也帶動面板相關族群漲勢。此外，貨櫃三雄盤中也由陽明（2609）由低走高，帶動貨櫃三雄表現；台南幫的統一（1216）、南紡（1440）也轉為強勢。
分析師表示，接近季底的作帳行情再度發動，投信法人持股及偏低基期的集團股今日走強，無懼外資近期以來的賣壓，下周的前三個交易日，國內外的多空對決將更激烈；現階段以區間操作為主，留意高殖利率股的布局。
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