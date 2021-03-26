搭抵制新疆棉題材 南紡爆量漲停、盤中股價創6年新高

南紡（1440）因美國抵制新疆棉，帶動使用美國棉及印度棉的南紡從去年第4季開始感受到轉單效應。南紡表示，越南棉紗廠在去年第4季單季轉盈，今年首季獲利貢獻持續放大，有利今年營運表現。南紡今（26）日早盤股價爆量攻頂，開盤不到一個小時，成交量即超過10萬張，股價在漲停鎖死，有逾萬張委買高掛，漲停價一舉創下近6年新高價。

南紡表示，因客戶「去中國化」加上「供應鏈短鏈化」等考量，自去年第4季起看到不少轉單需求，第1季需求又再加溫，今年以來每個月帶來超過逾億元的獲利貢獻。目前在越南的兩家棉紗廠接單暢旺，訂單能見度已到6月，另外，化纖部門因為瓶用聚酯第2季也進入旺季，整體而言，今年第2季可望好過第1季，營收、獲利可望同步增溫。

法人表示，南紡棉紗部門獲利大躍進，加上南紡購物中心去年轉盈，主要是因為機電設備折舊認列結束，今年可望持續有好表現。另外，轉投資的南帝（2108）獲利貢獻將成長，估南紡今年全年每股純益將站上1元，會是近五年來新高。另外，南紡資本題材豐厚，旗下的仁德廠區有十幾萬坪，擬開發成「台元科技園區」，加上其他資產，粗估南紡在台的土地資產市值超過500億元。