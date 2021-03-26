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台積電582元開盤、上漲7元 市值重回15兆
台積電（2330）遭外資連九賣，ADR周四收漲1.4%，今（26）日股價止跌以582元開出，上漲7元，市值回升至15兆元之上；法人認為，台積電在失守季線後，若無法在3個交易日內重新站上，整理期恐將拖的更久，也可能影響台股的表現。
台積電昨日續遭外資賣超20,272張，統計已連九賣，合計賣超14萬5,944張，ADR周四則是收在110.45美元，止住二連跌；台積電今日早盤以582元開出，一度拉升至584元，盤中漲幅逾1％。
證券分析師張陳浩表示，台積電在跌破季線後如果無法在3個交易日內站回，恐將影響台股的表現，整理期可能會拉長，他認為，以存股或是價值投資來看，台積電下跌正是可以分批布局的時點。
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