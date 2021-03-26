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台股開盤上漲80點 台積電開盤漲7元
台股今(26)日開盤指數16,140.37點，上漲80點；台積電（2330）開盤582元，上漲7元。
美股昨日回穩後，台股今日的聯電（2303）、鴻海（2317）、南電（8046）、新普（6121）、精英（2331），以及南紡（1440）、大同（2371）與國喬（1312）等股開盤走揚，運輸及造紙等類股表現較強。
昨(25)日美股四大指數小幅收紅，漲幅介於0.12%~0.62%。台積電ADR漲1.37%、日月光（3711）ADR下跌 0.40%；聯電 ADR上漲 4.55%。
群益投顧表示，大盤短期區間應會在15,500~16,200點，台積電相對費半指數與大盤指數基期偏低，成為短期盤勢下檔相對支撐因素。不過，可用以有效對沖半導體權值股承壓風險的電子權值族群個股漸少下，強勢小族群個股有越做越短的態勢。技術線型上，大盤短期均線轉下彎，盤勢結構轉沉壓力增，階段擇強短線應對為宜。
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