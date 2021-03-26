1月大賣股 2月被軋空手 壽險回頭買台股

台股看回不回，2月台股指數重返萬六大關，飆出16,579歷史新高，1月賣股700餘億元的壽險業慘遭「軋空手」，2月小幅回補台股，但加碼動作不大，法人估壽險加碼台股金額200億元左右，持有的台股市值2月底已達1.95兆元，離2兆元大關只差臨門一腳。

3月台股持續震盪整理，本月壽險持台股市值要破2兆元大關則有一定難度，但也見部分壽險業逢低加碼買進。

金管會保險局昨（25）日最新公布2月底壽險業持有台股市值達1兆9,572億元，較元月大增1,212億元。

台股加權指數單月漲幅高達5.8%，照原本市值自然增漲來看，就會增加將近千億元，有業者表示因壽險業手上持股多為優質股，股價漲幅容易優於大盤，實際加碼買盤應再保守一些，估加碼200到220億元。

台股加權指數2月從15,138點起漲，一度最高漲至16,579點，壽險業慘遭軋空，部分業者加碼回補，市值隨台股水漲船高，壽險持有台股市值2月中一度突破2兆元大關，但2月中下旬台股再度拉回整理，最後壽險業持台股市值2兆目標「得而復失」。

保險局昨日公布2月壽險業投資部位，壽險業海外投資力道稍減，但對國外投資整體市值約18.53兆元，占整體資金運用比重約64.88%，仍是投資最多的類別；國際板債部位4兆610億元，占比14.21%，二大投資部位都較1月小減，可能受美股美債市值下跌影響。至於海外股票市值則小增162億元。

國內外現金方面，國內現金減少了545億元，外幣現金卻增加712億元，部分台幣現金部位投入台股或不動產，不動產持有達到1.36兆元，增加87億元，外幣現金2月顯著增加712億元，可能為轉投資海外債券市場預作準備。