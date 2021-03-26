激戰萬六 外資五天賣超台股千億

英特爾自建晶圓廠利空持續衝擊台積電，台股昨（25）日早盤一度跌破萬六關卡，隨即見政府相關資金與壽險業進場買進穩住台積電跌勢保萬六，終場加權指數收小紅，外資連五賣但縮減賣超金額至165.7億元 。

法人表示，清明節假期在即，預估指數節前持續在15,800-16,400點狹幅橫盤整理，將由中小型股、高股息殖利率股兩大主軸擔綱演出。

台股止跌回漲，外資仍持續落跑，昨日一天至少匯出8、9億美元，新台幣匯率一舉貶破28.6元，昨日貶值7.2分，收在28.61元，連兩貶，為去（2020）年12月4日以來、近四個月低點，總成交量為18.97億美元。

對於股匯走勢不同調，匯銀主管指出，外資昨日持續賣超台股近166億元，連五日賣超合計突破千億元，即使昨日台股收小紅，匯市仍有未去化完的外資匯出潮，使新台幣匯率走勢趨弱，且匯出潮暫時還沒完結。

華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董事長李秀利、第一金投董事長陳奕光、元富投顧總經理鄭文賢都認為，儘管美股表現偏弱，但台股依然相對抗跌，壓回未破前低，是標準收斂格局，短線指數將處於區間盤整，應以選股為重，權值股表現機會不多，以中小型短跑選股較有機會脫穎而出。

台積電昨日續遭外資連九賣、盤中最低跌6元至570元波段新低，但在八大公股行庫、壽險、投信等內資買超力挺下，股價一度翻紅上漲5元至581元，也帶領台股盤中大漲114點至16,146點，惟外資壓境，終場下跌1元收575元。而外資繼續賣超台積電2萬張、換算賣超金額116.3億元，所幸相較前日賣超6萬張減輕不少。