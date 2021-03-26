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就市論勢／工具機、面板族群 聚焦

經濟日報 / 簡伯儀（國泰證期顧問處協理）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

2月M1B及M2年增率雙雙續揚至18.57%及9.12%，各創2010年4月以來的131個月及1999年8月以來的259個月新高，M1B與M2差距持續擴大，證券劃撥存款月底餘額再增至2.81兆元，連續四個月創史上最高紀錄，顯示整體資金行情相當熱。

美元指數本周續創新高，月、季線維持強勢，亞幣近期走弱，月線下彎壓力大，新台幣上周貶值趨勢明顯，本周維持貶值，代表整體台股資金面減弱；在法人態度，外資與本土資金投信、政府基金近期在集中市場持續對作，外資在現貨市場3月以來維持賣超，期貨淨空單水位持續增加，雖然投信、政府基金加碼，但整體外資賣超金額遠大於本土法人買超，在外資賣超未停歇下，法人動態偏空，就資券變化可發現，融資近期增加、融券也隨著回補潮明顯減少，整體籌碼也不利盤勢，從資金、法人、籌碼來看，指數仍將面臨不小壓力。

投資建議

美國聯準會主席鮑爾的通膨談話，激勵美元指數走高，新台幣應聲走貶，本周最低貶破28.5元，台幣貶值本季出口廠商可望免受匯損衝擊，預期工具機相關公司可望受到新台幣貶值、廠商資本支出增加、美國房市復甦等題材受惠。

Witsview 3月下旬面板價格均維持上漲，其中55吋電視面板價格單月上漲12美元、月增6.3%，27吋顯示器面板、14吋筆電面板同樣維持上漲，平均價格也上漲2美元、2.4美元，月增幅達2.4%、7%，面板報價走揚，雙虎首季營運將維持獲利，單季可望賺逾百億元，面板族群可以受惠。

電視面板 新台幣 外資

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