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金融股 法人追捧
美聯準會（Fed）官員預期2023年開始升息，以及增發現金股息等題材，近期法人買盤積極卡位中壽（2823）等金融股，推升昨（25）日上市金融指數漲0.9%收1,373.7點，創去年2月24日來新高，扮演穩盤角色。
美股四大指數連二黑，台積電ADR收盤重挫5.1%，壓抑昨日台股早盤再度壓回，一度跌破24日盤中低點15,967點，所幸聯發科、聯電強勢拉升，加上台塑四寶、統一、大型金控等權值股出面表態，多頭仍力守16,000點關卡。
盤面金融股普遍收紅，中壽、國票金、群益證等三檔收漲逾3%，同步拉出中長紅創波段新高，至於開發金、富邦金、中信金、永豐金、上海商銀漲幅在1.1%至2.9%不等，整體上市金融指數終場漲0.9%，收1,373.7點，改寫逾13個月高點。
台新投顧副總經理黃文清認為，全球新冠疫苗施打範圍擴大，經濟動能回溫，帶動美國10年期公債殖利率一度攀至1.7%，債券殖利率曲線的長債利率上揚，將持續提升壽險債券新錢收益率及銀行淨利差擴大。此外，隨近期金融股陸續公布去年股利政策，市場預期獲利成長及股息發放率提升，也是吸引法人買盤轉進關鍵。
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