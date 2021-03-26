2月M1B及M2年增率雙雙續揚至18.57%及9.12%，各創2010年4月以來的131個月及1999年8月以來的259個月新高，M1B與M2差距持續擴大，證券劃撥存款月底餘額再增至2.81兆元，連續四個月創史上最高紀錄，顯示整體資金行情相當熱。

2021-03-26 02:56