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聯發科、聯電帶動 台股小漲28點收16,060點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今收盤上漲28.02點，收在16,060.14點，成交量達3,171.25億元。記者林俊良／攝影
台股今收盤上漲28.02點，收在16,060.14點，成交量達3,171.25億元。記者林俊良／攝影

美股期貨盤走揚，帶動亞洲主要股市走揚，台股今（25）日開低震盪後，在聯發科（2454）、聯電（2303）帶動下，收盤上漲28.02點，收在16,060.14點，成交量達3,171.25億元。

盤面上，權值股漲跌互見，台積電（2330）、鴻海（2317）續跌，台積電終場下跌1元，收在575元，仍壓在季線之下，鴻海則回測10日線；主要類股也呈現上漲，運輸、生技類股則跌勢較重。

統一投顧指出，先前美債殖利率走高，對市場形成壓力；加上美國又宣布不再放寬SLR，以及將對企業加稅，使得美股走勢劇烈震盪，投資人態度轉為謹慎觀望。今晨美股科技股回檔修正，且台積電ADR重挫，恐壓抑台股表現空間，預期指數將持續區間整理格局。操作建議選股優於選市，採取擇優低接布局策略，可留意具有殖利率題材及報價上揚的類股，如航運、金融、塑化、工具機、面板、記憶體、鋼鐵及高爾夫等。

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